Известный тренер: «Дюбуа думал, что легко победит Усика»
Джексон высказался о слухах по поводу вечеринки перед реваншем
около 5 часов назад
Фото: Getty Images
Тренер Джон Девід Джексон высказался по поводу слухов о вечеринке Дэниела Дюбуа (22-3, 21 KO) перед реваншем с Александром Усиком (24-0, 15 KO). Американца цитирует vringe.com:
Если это было на самом деле, это неправильно. Бокс нужно воспринимать серьезно, потому что ты можешь пострадать и остаться с серьезной травмой на всю жизнь. Возможно, он думал, что легко победит Усика, но нужно относиться к боям серьезнее.