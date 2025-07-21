Полузащитник Динамо Киев Виталий Буяльский объяснил, как тренерский штаб подготовил команду к противостоянию с Хамруном в рамках квалификации Лиги чемпионов.

По словам хавбека, мальтийская команда демонстрирует организованную оборону, поэтому динамовцам важно быть внимательными и не позволять сопернику проводить стремительные контратаки.

«Тренерский штаб предоставил нам полную информацию. Сегодня мы также разбирали их матч, также завтра перед игрой на теоретическом занятии наставники детально расскажут, как мы будем действовать в обороне и атаке. Знаем, что наш соперник очень хорошо обороняется и выходит в контратаки. Поэтому будем стараться во время матча как можно меньше позволять ему это делать», – цитирует Буяльского пресс-служба Динамо.

Первая игра второго квалификационного этапа Лиги чемпионов против Хамруна для киевлян пройдет в гостях – 22 июля в 20:00 по киевскому времени. Ответный матч состоится 29 июля, начнется он в 21:00.

Если команда Шовковского пройдет этот этап, то в третьем квалификационном раунде ЛЧ ей придется сыграть с победителем противостояния Пафоса из Кипра и израильского Маккаби из Тель-Авива.