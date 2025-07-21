Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский подчеркнул высокий уровень подготовки наставника Хамруна Джакомо Модика.

По словам украинского специалиста, мальтийская команда демонстрирует продуманную игровую стратегию, и наглядным подтверждением этого стала уверенная победа над литовским Жальгирисом в прошлом раунде отбора.

«Одна из сильных сторон нашего соперника – это итальянский тренер, который возглавляет команду. Хамрун Спартанс тактически строит свою игру довольно грамотно – это показал ответный матч, в котором они полностью «уничтожили» Жальгирис, действовали агрессивно, большими силами, использовали много фланговых атак. Думаю, такую же игру можно ожидать и завтра», – цитирует Шовковского пресс-служба Динамо.

Первая игра второго квалификационного этапа Лиги чемпионов против Хамруна для киевлян пройдет в гостях – 22 июля в 20:00 по киевскому времени. Ответный матч состоится 29 июля, начнется он в 21:00.

Если команда Шовковского преодолеет этот этап, то в третьем квалификационном раунде ЛЧ ей предстоит сыграть с победителем противостояния Пафоса с Кипра и израильского Маккаби из Тель-Авива.