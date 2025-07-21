Игрок киевского Динамо Виталий Буяльский отметил, что команда под руководством Александра Шовковского качественно поработала на сборах в Австрии.

При этом полузащитник добавил, что отсутствие официальных встреч могло повлиять на форму и игровой ритм динамовцев.

«Мы провели очень хороший сбор. Сначала в Киеве, а потом в Австрии. На мой взгляд, мы подготовились на все 100%. Однако, наша проблема в том, что у нас еще не было официальных матчей, поэтому будем делать то же, что делали на сборах. В физическом и тактическом планах, думаю, мы значительно добавили и стали намного лучше, чем в прошлом году», — сказал Буяльский для пресс-службы Динамо.

Первая игра второго квалификационного этапа Лиги чемпионов против Хамруна для киевлян пройдет в гостях – 22 июля в 20:00 по киевскому времени. Ответный матч произойдет 29 июля, начало в 21:00.

Если команда Шовковского преодолеет этот этап, то в третьем квалификационном раунде ЛЧ ей придется сыграть с победителем противостояния Пафоса из Кипра и израильского Маккаби из Тель-Авива.