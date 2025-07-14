Сербский специалист Желько Любенович покинул Ворсклу через 17 дней после назначения главным тренером из-за некорректных действий агентов. Об этом сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

Агенты, которые представляли Любеновича в Ворскле, которые должны были защищать его интересы, в какой-то момент начали навязывать главному тренеру свое видение решения кадровых вопросов. То есть рекомендовать, настойчиво. Где-то даже не настойчиво.

По моей информации, тренеру угрожали. Навязывая своих игроков, эти агенты мешали приглашать тех, кто нравился Любеновичу. Желько пригласил в команду Юрия Тлумака, но кто-то ему из-за угла сказал: «Нет, нет, нет. Этого игрока здесь не будет».