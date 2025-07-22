Бывший защитник одесского Черноморца Богдан Бутко в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал, есть ли у него варианты продолжения карьеры.

«Я сам поддерживаю форму. Если честно, пока неопределенность. Жизнь покажет. Было одно предложение – от Кудривки. Но мы немного не сошлись по условиям. Не знаю, как дальше будет. Если появится конкретное предложение, то буду рассматривать. Это может быть и УПЛ, и Первая лига.

С Черноморцем нормально попрощались. Претензий к клубу нет никаких. Еще должны за один месяц. Говорят, что рассчитаются. Нового контракта не предлагали, мы разошлись сразу и разорвали контракт. Это клуб захотел расстаться, а не я».