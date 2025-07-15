Сандерленд выставит на трансфер шесть футболистов, в том числе украинского форварда Назария Русина, сообщает Sunderland Echo.

Новичок АПЛ также не рассчитывает на Джо Андерсена, Джея Матета, Абдулая Ба, Яна Поведу, Луиша Семеду.

Русин является воспитанником Львова и киевского Динамо. На правах аренды выступал за Зарю, Легию (Польша), Днепр-1, Черноморец, Хайдук (Хорватия). Впоследствии полноценно перебрался к луганчанам. Оттуда за 2,5 млн евро уже перешел в Сандерленд, где так и не пробился в основной состав.

Напомним, что «черные коты» в финале плей-офф Чемпионшипа обыграли Шеффилд Юнайтед (2:1) и впервые за восемь лет сыграют в АПЛ.

Ранее Сандерленд переподписал контракт с другим украинцем Тимуром Тютеровым.