Бывший вратарь Динамо и Шахтера завершил карьеру
Вратарь сделал заявление
около 1 часа назад
Бывший вратарь Динамо, Шахтёра, Оболони и национальной сборной Украины Александр Рыбка в комментарии сайту «Украинский футбол» объявил о завершении профессиональной игровой карьеры в возрасте 38 лет.
«Я принял решение о завершении игровой карьеры. Хочу работать тренером вратарей. У меня есть лицензия B.
Есть вариант остаться в Оболони в новой роли? Все на стадии обсуждения».
Рыбка на протяжении игровой карьеры выступал за Динамо-3 (2004-2005), Динамо-2 (2005-2006), Динамо (2006-2010, 2014-2017), Оболонь (2010-2011, 2023-2025), Шахтёр (2011-2012), Карабюкспор (2017-2018), Афьонспор (2018-2019), Сабахил (2019-2020), Лиепаю (2020-2021), Металлист (2021-2022, 2022-2023), Болюспор (2022), ПФК Львов (2023) и национальную сборную Украины (2011-2015);
Четыре раза выигрывал УПЛ, пять раз Кубок Украины, и по одному разу Суперкубок Украины и Кубок Латвии.