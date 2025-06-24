Нападающий Трабзонспора и сборной Украины Данило Сикан поделился своими впечатлениями от турецкой Суперлиги.

Я уже и так хотел куда-то перейти. Пришло предложение от Трабзонспора. Я пообщался с Батаговым. Спросил, как чемпионат, как клуб. Он мне все рассказал. Я сам потом приехал и увидел. Мне все очень сильно нравится.

Я даже такого не ожидал, что здесь настолько развитый чемпионат. У каждой команды есть инфраструктура, есть стадион. У каждой команды есть такой стадион, как у нас, будто Динамо или Шахтер играет. Поле, игроки, уровень чемпионата — все очень классно. Я просто выбрал чемпионат Турции. Думаю, отсюда можно легко пойти дальше.

Можно сделать хорошую карьеру и в Турции. Всегда какая-то команда должна быть для тебя как трамплин. Все хотят играть в больших клубах. Все игроки на интервью говорят, что хотят играть в АПЛ.

Желание играть в Серии А? Никогда такого не говорил. Да, я хочу, но больше всего хочу в АПЛ.