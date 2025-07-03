Новичок Витории Гимарайнш, защитник Орест Лебеденко, поделился мыслями о будущем вингера Челси и сборной Украины Михаила Мудрика. Игроку угрожает четыре года дисквалификации из-за допинга.

В молодежной сборной Украины был такой игрок, который впечатлял больше всего – Ризнык, хотя он тоже не очень много матчей провел за молодежку. Он тогда очень классно играл в воротах, не зря со временем он перешел из Ворсклы в Шахтер, где стал основным вратарем. А Мудрик – это само собой.

Перетягивал одеяло на себя? Какие претензии? Он все правильно делал. Если бы я так же умел, как Мудрик, то действовал бы идентично. У Михаила талант, кто что мог сказать. В молодежке никто ничего ему не говорил за это. Человек летает по полю как самолет, что тут сказать. Тренеры наоборот ему говорили: «Обходи». Уже тогда было заметно, что Мудрик – это топ.

Я уверен на 100%, что он сознательно не принимал запрещенные вещества. Если Мудрик открыл пробу «Б», значит он точно не делал это нарочно, он был уверен в своей правоте.

Конечно, это серьезный удар, но вы же знаете Мудрика. Он 100% тренируется, работает над собой. Я считаю, Мудрик в состоянии вернуться на свой прежний уровень после дисквалификации. Думаю, Мудрик даже в этот момент может быть в тренажерном зале. Но очень жаль за него, потому что это такой талант… Это большая потеря для украинского футбола, - заявил Лебеденко в интервью «Украинскому футболу».