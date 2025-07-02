Павел Василенко

Украинский защитник португальской Витории Гимарайнш Орест Лебеденко в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал, были ли у него предложения от украинских клубов.

«Да, звонили многие клубы из Украины. Не буду их называть, но предложений было много. В тот момент я особо не задумался о возвращении в Украину, потому что знал об интересе со стороны Витории и не мог не воспользоваться таким шансом».

Лебеденко известен в Украине выступлениями за львовские Карпаты и донецкий Олимпик. Также он играл за испанские Луго и Депортиво (Ла-Корунья), после чего перебрался в Португалию, подписав контракт с командой Визела.

В прошлом сезоне на его счету три гола и семь результативных передач в 31 матче за клуб во втором по силе дивизионе португальского футбола.