Павел Василенко

Бывший президент Ассоциации футболистов Италии (AIC) и футболист Сержио Кампана умер в возрасте 90 лет.

О смерти Кампаны, бывшего президента Ассоциации футболистов Италии (AIC), сообщила сама ассоциация. Кампана возглавлял ее 43 года, с момента ее основания в 1968 году до своей отставки в 2011 году.

Через шесть лет после выхода на пенсию он был включен в Зал славы итальянского футбола.

Кампана родился в 1934 году в Безане (Брианца, Италия). За свою карьеру он играл на позиции нападающего за клубы Ланеросси (Виченца) и Болонья. В Виченце он провел 11 лет, в течение которых играл два периода.

Благодаря своему юридическому образованию он был известен под прозвищем «юрист».

Его преданность делу позволила игрокам обрести более важную роль и формальные права, которые ранее не признавались. Будучи профессионалом высшего уровня и выдающейся личностью, он внес значительный вклад в развитие итальянского футбола. Под его дальновидным руководством AIC непрерывно боролась за признание прав, которые сейчас воспринимаются как должное, но являются результатом его политического видения и непреклонной решимости.