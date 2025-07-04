Умер легендарный вратарь, который играл на двух чемпионатах мира.
Из жизни ушел известный голкипер
около 1 часа назад
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Умер Питер Руфаи, бывший нигерийский вратарь, который прославился в Португалии с Фаренсе, а затем играл за Жил Висенте. Он также выступал за Депортиво Ла-Корунья, бельгийские клубы Локерен и Беверен и нидерландский клуб Гоу Эхед Иглз.
Как сообщают нигерийские СМИ, бывший игрок сборной Нигерии скончался в четверг утром в возрасте 61 года после продолжительной болезни.
Он представлял Нигерию 64 раза и играл на двух чемпионатах мира – 1994 и 1998 годов.