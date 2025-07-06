Павел Василенко

Бывший тренер Аякса Франческо Фариоли назначен наставником Порту. Его контракт рассчитан на два сезона, сообщает пресс-служба португальского гранда.

Фариоли, сравнительно неизвестный итальянец, ему всего 36 лет. Прошлым летом он неожиданно возглавил Аякс и сумел вернуть команде высокие результаты, но имел несчастье драматично потерять титул в последних турах чемпионата Нидерландов.

Теперь в Порту он заменит Мартина Ансельми, который был назначен в январе, но покинул команду после того, как она выбыла с группового этапа Клубного чемпионата мира.

Фариоли постарается вновь сделать Порту серьезным претендентом на титул, который команда не выигрывала три года.