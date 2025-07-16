19-летний защитник из Нидерландов Йоррел Хато, который выступает за Аякс, может в ближайшее время сменить клуб и перебраться в Челси. Об этом пишет издание GIVEMESPORT.

По данным источника, лондонский клуб уже начал переговорный процесс по трансферу молодого таланта. Амстердамский клуб определил сумму, которую готов выручить за игрока — не менее 60 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Хато провел 30 матчей, отличился двумя забитыми голами и шесть раз ассистировал партнерам. Сам футболист выразил желание продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп забрал настоящий трофей клубного чемпионата мира, а Челси получило копию.