Павел Василенко

Появляются новые факты о клубном чемпионате мира. Один из них связан с президентом США Дональдом Трампом.

Челси сенсационно обыграл ПСЖ в финале Клубного чемпионата мира со счетом 3:0.

Медали и кубок вручили Джанни Инфантино и Дональд Трамп. Сразу после церемонии награждения политик поднялся на пьедестал вместе с игроками и предложил поднять кубок вместе с ними.

Игроки Челси выразили удивление присутствием президента США.

The Independent сообщает, что Трамп рассказал DAZN, что в марте Инфантино посетил Белый дом и вручил ему оригинальный трофей за победу на Клубном чемпионате мира.

В результате после финального матча Челси должен был получить копию трофея. Настоящий приз разместили в Овальном кабинете.