Челси придется обойтись без него. Всё из-за Трампа
Лондонская команда выиграла престижный трофей
41 минуту назад
Появляются новые факты о клубном чемпионате мира. Один из них связан с президентом США Дональдом Трампом.
Челси сенсационно обыграл ПСЖ в финале Клубного чемпионата мира со счетом 3:0.
Медали и кубок вручили Джанни Инфантино и Дональд Трамп. Сразу после церемонии награждения политик поднялся на пьедестал вместе с игроками и предложил поднять кубок вместе с ними.
Игроки Челси выразили удивление присутствием президента США.
The Independent сообщает, что Трамп рассказал DAZN, что в марте Инфантино посетил Белый дом и вручил ему оригинальный трофей за победу на Клубном чемпионате мира.
В результате после финального матча Челси должен был получить копию трофея. Настоящий приз разместили в Овальном кабинете.
«Они сказали: «Не могли бы вы подержать этот кубок на минутку?» Мы поставили его в Овальном кабинете. Я спросил: «Когда вы заберете этот кубок обратно?» А он ответил: «Мы никогда его не заберем. Он может остаться в Овальном кабинете навсегда. Мы делаем новый кубок», – цитирует Трампа The Independent.