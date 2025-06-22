Лондонский Челси готовится к поединку Клубного чемпионата мира против тунисского Эсперанса, который состоится в ночь с вторника на среду, 26 июня, по европейскому времени. Матч пройдет в Филадельфии, США, где уже объявлено чрезвычайное положение в области здравоохранения из-за аномальной жары.

По информации Daily Mail, температура воздуха в регионе может достигать 39°C. Из-за этого растут опасения относительно состояния здоровья футболистов.

Международная федерация футбола (ФИФА) уже предупредила все клубы-участники турнира об опасных погодных условиях и находится с ними на постоянной связи.

Матч Челси – Эсперанс начнется в 04:00 по киевскому времени 26 июня.