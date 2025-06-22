Павел Василенко

Чемпион Бразилии Флуминенсе близок к выходу в 1/8 финала Клубного чемпионата мира после победы со счетом 4:2 над южнокорейским Ульсаном в группе F.

Несмотря на неожиданное поражение со счетом 1:2 в первом тайме, Флуминенсе удалось переломить счет после перерыва и присоединиться к бразильским клубам, которые до сих пор не проигрывали на турнире.

Таким образом, успешная кампания бразильских команд на Клубном чемпионате мира продолжается после того, как Ботафого неожиданно победил ПСЖ, а Фламенго победил тунисский Эсперанс.

Чтобы выйти в 1/8 финала, Флуминенсе нужно лишь не проиграть южноафриканскому Мамелоди в финальном матче группового этапа. С другой стороны, Ульсан не имеет никаких шансов на продвижение после второго поражения и выбывает из турнира.

Клубный чемпионат мира, 2-й тур

Группа F

Флуминенсе – Ульсан – 4:2

Голы: Ариас, 27, Нонато, 66, Фрейтас, 83, Кено, 90+2, – Цзинь-Хён, 37, Вон-Сан, 45+3.