Павел Василенко

В Интер Майами появился новый игрок. Родриго Де Пауль присоединился к и так большому составу аргентинцев клуба.

31-летний игрок провел в Атлетико Мадрид последние четыре сезона, в последний раз играя за команду на недавнем клубном чемпионате мира. Отныне он будет делить раздевалку с Лионелем Месси, Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой. В целом, он станет 12-м игроком с аргентинскими корнями в клубе из Майами.

Де Пауль перешел в Интер Майами на правах аренды до конца текущего сезона МЛС. Его новый клуб получил опцию выкупа. Сам игрок сразу согласился на контракт до 2029 года.

«Я хочу выиграть титулы и войти в историю с Интером. Этот клуб имеет потенциал стать великим», – сказал Де Пауль.

Следующий матч Интер проведет в субботу против Цинциннати. Ожидается, что Де Паула будет представлен во время этого матча.

На данный момент Интер Майами занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. Из-за участия в Клубном чемпионате мира команда сыграла на три-четыре матча меньше, чем её соперники.