Павел Василенко

Сообщение о том, что американцы отстранят Лионеля Месси от участия в лиге MLS, подтвердилось, и лучший футболист всех времен пропустит следующий матч Интер Майами.

Месси был отстранен после того, как было установлено, что он без уважительной причины пропустил Матч всех звезд MLS на прошлой неделе и был оштрафован на одну игру.

Так что знаменитому аргентинцу придется наблюдать с трибун матч Интера против Цинциннати, который состоится на следующих выходных.

Месси блистает в футболке американского клуба и в этом сезоне, забив 18 голов в 18 матчах, а также отдав семь голевых передач.

Интер Майами занимает пятое место в турнирной таблице MLS с 41 очком, отставая от лидирующего Цинциннати на семь очков, однако у команды из Флориды на три игры меньше, чем у соперников.