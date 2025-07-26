Павел Василенко

Нападающий Интер Майами Лионель Месси не скрывал своих эмоций после решающего решения чемпионата МЛС.

Месси – один из самых популярных игроков в своей лиге, что подтверждается его голосованием за сборную всех звезд МЛС.

Аргентинец был заявлен вместе со своим партнером из Интер Майами Жорди Альбой. Однако этот дуэт не принял участие в матче. За несколько часов до матча игроки объявили, что не выйдут на поле против звезд мексиканской лиги, сославшись на усталость.

Теперь руководство МЛС официально наказало испанца и аргентинца. Игроки отстранены от участия в следующем матче Интер Майами.

Месси разозлился от решения лиги. Его резкий ответ был опубликован владельцем клуба из Флориды Хорхе Масом.

«Месси очень расстроен. Надеюсь, это не будет иметь долгосрочных последствий. Повлияет ли это на восприятие Месси лиги и её правил? Без сомнения», — цитирует Масу журналист Фабрицио Романо.

Месси блистает в футболке американского клуба и в этом сезоне, забив 18 голов в 18 матчах, а также отдав семь голевых передач.

Интер Майами занимает пятое место в турнирной таблице МЛС с 41 очком, отставая от лидирующего Цинциннати на семь очков, однако у команды из Флориды на три игры меньше, чем у соперников.