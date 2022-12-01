ЧМ-2022 – что не день, то сенсация! Япония победила Испанию и выиграла группу
В 3-м туре ЧМ-2022 сборная Японии неожиданно победила Испанию.
Счет во встрече открыл форвард испанцев Альваро Мората, который тем самым повторил уникальное достижение.
Но японцы в начале второго тайма сенсационно вышли вперед, забив 2 мяча за 3 минуты.
Отметим, что эта победа Японии выбила Германию из ЧМ-2022. Сами же японцы завершили группу на 1 месте, Испания – вторая.
ЧМ-2022, 3-й тур, группа Е
Япония – Испания 2:1
Голы: Доан, 48, Танака, 51 – Мората, 11
Япония: Гонда, Йосида, Танигути, Итакура, Нагатомо (Митома, 46), Морита, Танака (Эндо, 87), Камада (Томиясу, 69), Кубо (Доан, 46), Ито, Маэда (Асано, 62).
Испания: Унаи Симон, Аспиликуэта (Карвахаль, 46), Родри, Пау Торрес, Бальде (Альба, 68), Бускетс, Педри, Гави (Фати, 68), Ольмо, Мората (Асенсио, 57), Уильямс (Ферран Торрес, 57).
Предупреждения: Итакура (39), Танигути (44), Йосида (45).
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