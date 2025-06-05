Чорноморец принял важное решение относительно Бабича

Павел Василенко

Спортивный директор Черноморца Александр Бабич покинет одесский клуб. Контракт специалиста с «моряками» заканчивается в июне этого года и стороны не планируют продолжать сотрудничество.

46-летний специалист намерен продолжить свою тренерскую карьеру, сообщает телеграм-канал ТаТоТаке.

Бабич провел в роли спортивного директора Черноморца два месяца. До этого он был главным тренером одесской команды.

Черноморец по итогам прошлого сезона занял последнее, 16-е место в УПЛ и вылетел в Первую лигу.