Чорноморец принял важное решение относительно Бабича

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около 9 часов назад

Фото: ФК Чорноморець
Фото: ФК Черноморец
Павел Василенко

Павел Василенко

Спортивный директор Черноморца Александр Бабич покинет одесский клуб. Контракт специалиста с «моряками» заканчивается в июне этого года и стороны не планируют продолжать сотрудничество.

46-летний специалист намерен продолжить свою тренерскую карьеру, сообщает телеграм-канал ТаТоТаке.

Бабич провел в роли спортивного директора Черноморца два месяца. До этого он был главным тренером одесской команды.

Черноморец по итогам прошлого сезона занял последнее, 16-е место в УПЛ и вылетел в Первую лигу.

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