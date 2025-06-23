Павел Василенко

Простой изменения в Instagram оказалось достаточно, чтобы привести фанатов Реала в панику. Винисиус Жуниор, один из ключевых игроков мадридской команды, удалил несколько знаковых постов, связанных с клубом, включая закрепленные фотографии, отмечающие 14-й и 15-й триумф Реала в Лиге чемпионов. Он также изменил описание своего аккаунта, который и без того был строгим, но теперь кажется еще более нейтральным.

Хотя этот шаг вызвал много спекуляций о возможном уходе Винисиуса Жуниора, источники, близкие к игроку, предполагают, что это был ответ на поток негативных комментариев, полученных им после его неудачной игры против Аль-Хиляля (1:1) в матче открытия Клубного чемпионата мира.

Общеизвестно, что ошибки Винисиуса Жуниора на поле часто становятся объектом насмешек за его пределами – особенно в социальных сетях, где бразильская звезда практически не находит пощады.

Это особенно актуально сейчас, после сезона, когда его выступления значительно ухудшились по сравнению с прошлым годом, когда его даже считали кандидатом на «Золотой мяч».

Эту динамику было полностью продемонстрировано во время матча с Пачукой. Винисиус Жуниор попытался выполнить эффектный трюк Ламбретта, который полностью провалился. Он не смог поднять мяч над головой защитника, как изначально намеревался. И, что еще хуже, Жуниор затем неуклюже столкнулся с соперником.

Социальные сети быстро наполнили кадры неудачного трюка, вызвав общие насмешки, при этом многие пользователи отметили иронию ситуации, поскольку недавно Жуниор был претендентом на самую престижную индивидуальную награду в футболе.