Реал Мадрид одержал важную победу во втором туре Клубного чемпионата мира-2025, обыграв мексиканскую Пачуку со счетом 3:1. Несмотря на то, что мадридцы остались вдесятером еще в начале поединка, команда Хаби Алонсо сумела победить мексиканцев.

На 6-й минуте Рауль Асенсио сорвал выход Соломона Рондона один на один, грубо задержав его руками. Судья без колебаний удалил защитника — Реал остался в меньшинстве уже на 7-й минуте.

После этого мадридцы не только удержали оборону, но и открыли счет. На 35-й минуте Франсиско Гарсия отдал точный пас на Джуда Беллингема, и англичанин с пределов штрафной пробил в правый нижний угол — 1:0. В конце первого тайма Гонсало Гарсия сумел найти свободного Арду Гюлера, и тот в одно касание удвоил преимущество — 2:0.

Во втором тайме Реал довел счет до разгромного. На 70-й минуте Браим Диас выполнил навес, а Федерико Вальверде ударом в левый угол сделал счет 3:0.

Мексиканцы ответили лишь на 80-й минуте. Хавьер Эдуардо Лопес отдал передачу на Элиаса Монтиля, который пробил с рикошетом — Тибо Куртуа не смог спасти команду — 3:1.

Клубный чемпионат мира — 2025. Группа H. 2-й тур

Реал Мадрид – Пачука 3:1 (Беллингем 35', Гюлер 43', Вальверде 70' – Монтий 80')