Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков теперь будет выступать под номером 15, который был любимым еще со времен Динамо. Ранее в каталонском клубе он играл под «восьмеркой».

За сезон 2024‑25 Цыганков провел за Жирону в чемпионате Испании 27 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. В целом во всех соревнованиях он выходил на поле 32 раза, с такими же показателями результативности.

Жирона завершила сезон в Ла Лиге на 16‑м месте, набрав 41 очко, что позволило остаться в элитном дивизионе, несмотря на серьезный регресс по сравнению с предыдущим сезоном, когда команда украинца играла в основном раунде Лиги чемпионов.

Также названа сумма, за которую Цыганков может быть продан в АПЛ.