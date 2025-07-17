Футболист испанской Жироны и национальной сборной Украины Виктор Цыганков может сменить клубную прописку и перебраться в португальскую Примейру.

Интерес к 27-летнему вингеру проявляет лиссабонская Бенфика, за которую выступает еще один представитель Украины Анатолий Трубин. Однако переход Цыганкова не является для португальского гранда первоочередной целью на трансферном рынке.

В приоритете у лиссабонцев Яннис Константелиос, атакующий полузащитник ПАОКа, которому 22 года. Он универсальный игрок, так как может закрыть как позиции в центре поля, так и сыграть на флангах.

Бенфика планирует провести переговоры с ПАОКом о полноценном трансфере Константелиоса. И лишь если сделку не удастся реализовать, клуб снова вернется к варианту с Виктором Цыганковым, сообщили в Opoeta d’Bola.

Ранее сообщалось, что клуб АПЛ интересуется Цыганковым.