Главный тренер Жироны Мичел Санчес признал, что прошлый сезон стал серьезным испытанием для его команды. Несмотря на трудности, наставник убежден, что в будущем Жирона сможет достичь более стабильных и успешных результатов.

Мичел также обозначил ключевую проблему, с которой столкнулся коллектив в течение прошлого сезона.

«Прошлый сезон был трудным. Нам не хватало определенных элементов на поле, и в этом моя вина. Я должен извиниться за многие вещи, которые случились в прошлом сезоне. Нужно критически смотреть на свою работу. Но я уверен, что мы добьемся прогресса в новом чемпионате. Я допустил, что после вылета из Лиги чемпионов команда решила, что сезон окончен, хотя прошло лишь 6 месяцев. Это не повторится. Думаю, глобальной целью Жироны является закрепление статуса команды Ла Лиги. Мы должны спокойно удерживать место в элите 5-6 лет подряд, это важно для развития клуба», — сказал Мичел для AS.

Украинский полузащитник Виктор Цыганков принял участие в 32 матчах за каталонцев, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, а текущая рыночная стоимость, по версии Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Жирона завершила выступление в Ла Лиге на 16-й позиции, а в рамках общего этапа Лиги чемпионов заняла 33-е место.

Ранее сообщалось, что тренер Жироны обеспокоен ситуацией с Цыганковым.