Павел Василенко

По информации ТаТоТаке, после вчерашних переговоров в Амстердаме украинский вингер Жироны Виктор Цыганков принял решение согласиться на предложение Аякса.

Сделка должна быть финализирована в ближайшее время. Ожидаемая сумма трансфера – около 3,5 млн евро. Контракт будет подписан на три года. В нем будут прописаны проценты от следующей продажи.

В Жироне Цыганков провел 119 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 23 ассиста.

Действующий контракт украинца с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.