Далич после поражения от Аргентины намекнул, что у сборной Хорватии нет нормального форварда
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич озвучил причины разгромного поражения в матче полуфинала чемпионата мира-2022 против Аргентины (0:3). Слова специалиста передает Index.
Я поздравляю Аргентину с выходом в финал. Ни в чем не обвиняю своих ребят, мы контролировали игру в первые 30 минут, но иногда тебе везет, а иногда нет.
Пенальти? Ребята протестовали, что не получили угловой, и сразу пропустили контратаку. Однако мне не на что жаловаться. Нужно подготовиться к матчу за третье место, который у нас осталcя.
Мы создавали хорошие моменты, но не хватало конкретики в действиях. Не хватало настоящего форварда. Хотели быть опаснее из глубины с Оршичем, перейти на вертикальную игру.
Однако пропустили еще один гол. Брозовича заменили, потому что он почувствовал боль в мышце, хотели сохранить его до следующего матча. Если бы кто сказал нам об этом результате перед ЧМ, то мы бы немедленно согласились.
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