Далич после поражения от Аргентины намекнул, что у сборной Хорватии нет нормального форварда

Златко Далич / Фото: AFP

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич озвучил причины разгромного поражения в матче полуфинала чемпионата мира-2022 против Аргентины (0:3). Слова специалиста передает Index.

Пенальти? Ребята протестовали, что не получили угловой, и сразу пропустили контратаку. Однако мне не на что жаловаться. Нужно подготовиться к матчу за третье место, который у нас осталcя.

Мы создавали хорошие моменты, но не хватало конкретики в действиях. Не хватало настоящего форварда. Хотели быть опаснее из глубины с Оршичем, перейти на вертикальную игру.

Однако пропустили еще один гол. Брозовича заменили, потому что он почувствовал боль в мышце, хотели сохранить его до следующего матча. Если бы кто сказал нам об этом результате перед ЧМ, то мы бы немедленно согласились.