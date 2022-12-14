Сенсации не вышло. Аргентина разгромила Хорватию и стала первым финалистом ЧМ-2022
Разгром вице-чемпиона. Обзор матча Аргентина – Хорватия
«Альбиселесте» забили три мяча в ворота финалиста прошлого мундиаля
14 декабря 03:19
Фото - AFP
Сборная Аргентины разгромила Хорватию в полуфинале чемпионата мира-2022 (3:0). Героями матча стали Лионель Месси и Хулиан Альварес. На их счету по два результативных действия.
Вашему вниманию обзор матча.
Сборная Аргентины стала первым обладателем медалей чемпионата мира-2022.