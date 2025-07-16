Сергей Стаднюк

Настоящим «товарищеским» днём станет среда, 16 июля. В этот день много клубов, которые будут бороться за еврокубки в новом сезоне, сыграют свои контрольные матчи.

Полесье проведёт сразу два заключительных спарринга на учебно-тренировочном сборе в Австрии. Первым соперником станет Академия Пушкаша – представитель элитного дивизиона Венгрии, который в прошлом сезоне финишировал на втором месте. Матч состоится на арене Nexus Arena и начнётся в 13:00 по киевскому времени. Предполагаемая стоимость состава венгерского клуба, по данным Transfermarkt, составляет 13,8 миллиона евро. В его составе и украинец Артём Фаворов. Поединок будет транслироваться в прямом эфире на клубном YouTube-канале Полесья.

Вторым оппонентом житомирян станет кипрский Арис – действующий участник местной высшей лиги. Этот поединок пройдет на стадионе Paltenstadion и начнется в 18:30 по киевскому времени. Трансляция этого матча не предусмотрена. Встречи станут седьмым и восьмым контрольными матчами для Полесья на австрийских сборах.

13:00 | Полесье – Академия Пушкаша. Прямая трансляция

Следующим соперником киевского Динамо на летнем сборе в Австрии станет хорватский Осие́к – участник высшего дивизиона чемпионата Хорватии. Матч состоится 16 июля в 18:00 по киевскому времени. Осие́к – клуб с большим прошлым, который стабильно выступает в национальном чемпионате с 1992 года и имеет в своем активе трофей Кубка Хорватии, завоёванный в 1999 году. В сезоне 2024/2025 команда заняла седьмое место в ХНЛ, имея 11 побед в 36 турах.

Клуб был основан в 1947 году и проводит домашние матчи на арене Opus Arena. Осие́к известен мощной фанатской поддержкой и имеет богатое прошлое ещё со времён югославского чемпионата. Среди легендарных воспитанников клуба – ДАвор Шукер, а также в разные годы за команду выступали и украинцы, в частности Евгений Чеберко.

18:00 | Динамо Киев – Осие́к. Прямая трансляция

Кривбас проведет четвёртый контрольный матч на летних сборах в Словении против турецкого Гезтепе, представителя Суперлиги, который в сезоне 2024/2025 финишировал восьмым. Клуб из Измира имеет солидную историю – основан в 1925 году, становился чемпионом Турции в 1950-м, выиграл национальный Кубок, а также доходил до полуфинала Кубка ярмарок и четвертьфинала Кубка обладателей кубков.

Сейчас Гезтепе тренирует болгарин Станимир Сто́илов, а трансферная стоимость состава оценивается в более 39 миллионов евро. В команде много легионеров из Бразилии, Польши, Нигерии, Камеруна и других стран. Турки уже сыграли два спарринга на сборах, победив Риеку и уступив ЦСКА 1948. Криворожцы ранее противостояли ЦСКА София, Браво и Уйпешту. Матч пройдет 16 июля на стадионе Спортс Парк Радомлье и начнется в 18:30 поКиевом.

18:30 | Кривбасс – Гезтепе. Прямая трансляция

Металлист 1925 проведет четвертый контрольный матч на сборах, где встретится с немецким клубом Вальдгоф, представителем Третьей Бундеслиги. Харьковчане уже имеют за плечами три спарринга: победа над Ботошани, поражение от Панатинаикоса и результативный матч против Карабаха. Соперник из Германии – опытная команда с богатыми традициями, которая в 1939 году доходила до финала Кубка Германии, а сейчас пытается закрепиться в третьем дивизионе.

Тренирует Вальдгоф 35-летний австриец Доминик Главоггер, а лидерами состава являются игроки с опытом в Бундеслиге, Лиге 1 и даже национальных сборных. Самым дорогим футболистом команды является Арианит Ферати (450 тыс. евро), общая стоимость состава довольно скромная – 5,5 млн евро. Матч пройдет 16 июля в австрийском Кирхдорф-ин-Тироль в 19:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию поединка можно посмотреть на YouTube-канале Металлиста 1925.

19:00 | Вальдгоф Мангейм – Металлист 1925. Прямая трансляция