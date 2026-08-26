Сергей Разумовский

В четвертом туре Национальной лиги U-19 юношеское Динамо на выезде победило Шахтёр – 2:1. Матч первого в сезоне «Класико» состоялся на Арсенал-Арене в Счастливом.

Начало встречи оказалось осторожным и не слишком богатым на опасные моменты. Первым обострил игру Сафонов, который пробил с линии штрафной площади, но не попал в ворота. Динамовцы ответили стандартом: после подачи со штрафного Ивасков нанёс удар головой, а мяч попал в перекладину.

Гости продолжили атаку вторым темпом. Андрейко подал с левого фланга, а Дехтяр сильным ударом пробил мимо вратаря и открыл счет – 0:1. После этого Динамо перехватило инициативу и организовало несколько опасных атак. На ударных позициях оказывались Люсин, Андрейко, Саване и Буравцов, но защита Шахтера каждый раз успевала ликвидировать угрозу.

Второй гол киевляне забили после очередного стандарта. Подача с углового завершилась скидкой на ближнюю штангу, где Федоренко оказался самым расторопным и удвоил преимущество Динамо. Вскоре Саване мог довести счет до разгромного, но ему не хватило точности. Шахтер ответил ударами Быцыка и Волошка, однако в первом эпизоде донецкий игрок поторопился с завершением, а во втором надëжно сыграл вратарь Роенко.

В начале второго тайма соперники обменялись атаками, но без реальной угрозы. Впоследствии Шахтер перевёл игру на половину поля гостей и начал чаще угрожать воротам Динамо. Хозяева выполнили несколько угловых и два опасных штрафных удара. После одного из них мяч пролетел в нескольких сантиметрах над перекладиной. Также киевлянам пришлось выдержать серию фланговых навесов и прострелов, но команда действовала организованно и не позволяла сопернику воспользоваться моментами.

На 85-й минуте после грубого подката между футболистами вспыхнул конфликт, который перерос в стычку. В компенсированное время Шахтер едва не сравнял счёт: после углового мяч дважды попал в перекладину, а удар Сафонова парировал Роенко. В итоге Черненький всё же протолкнул мяч в сетку, но гол не засчитали из-за офсайда.

Динамо удержало победу – 2:1. После финального свистка представители Шахтера выражали недовольство решением арбитра. Для киевлян это четвёртая подряд победа над донетчанами в очных матчах этой возрастной категории.

Национальная лига U-19, четвёртый тур

Шахтер – Динамо Киев 1:2

Голы: Трохим, 85 – Дехтяр, 13, Федоренко, 31