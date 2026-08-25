Павел Василенко

Сабах из Баку создал невероятный камбэк в ответном матче четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов против Хапоэля из Беэр-Шевы.

Азербайджанская команда, потерпев в первом поединке поражение со счетом 1:2, на своем поле победила со счетом 5:2 в овертаймах и по сумме двух матчей прошла Хапоэля.

Таким образом, Сабах впервые в истории вышел в основной этап Лиги чемпионов. До этого азербайджанский клуб провел три еврокубковые кампании, начиная с сезона 2023/24, без выхода в основной раунд. Отметим, что Сабах был создан в 2017 году.

Азербайджан в третий раз (и второй раз подряд) будет представлен в основном этапе Лиги чемпионов. Ранее такое достижение имел только Карабах в сезонах 2017/18 и 2025/26. А для Хапоэля еврокубковый путь продолжится в основном этапе Лиги Европы.

Лига чемпионов, 4-й раунд квалификации

Ответный матч

Сабах – Хапоэль Беэр-Шева – 5:2

Голы: Нвачуку, 38, Рахмоналиев, 74, Муталлимов, 90+4, Мбина, 101, Микелс, 115 – Златанович, 10, Мизрахи, 61.

Первый матч – 1:2