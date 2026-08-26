Сергей Разумовский

Брентфорд на выезде разгромил Бирмингем в матче 1/32 финала Кубка английской лиги – 6:1. Лондонская команда уверенно контролировала игру и закономерно пробилась в следующий раунд турнира.

Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе Брентфорда и уже на шестой минуте принял участие в первой результативной атаке. Украинец отдал голевую передачу на Каллума Вилсона, который открыл счет в встрече.

Ярмолюк провел на поле 48 минут, после чего был заменен. Причиной замены могла стать травма, однако дополнительной информации о состоянии футболиста пока нет.

После гола Вилсона «пчелы» продолжили давить на соперника. До перерыва Хики и Коллинз увеличили преимущество гостей, а во втором тайме Брентфорд забил еще три мяча. Дамсгор, Игор Тьяго и Коллинз, оформивший дубль, довели счет до разгромного.

Бирмингем сумел ответить лишь одним голом Грея на 28-й минуте. В итоге команда не смогла навязать борьбу представителю Премьер-лиги и завершила выступления в Кубке английской лиги.

Несмотря на непродолжительное участие в матче, Ярмолюк продемонстрировал эффективную игру. На счету украинца один ассист, 35 касаний мяча, 26 точных передач из 28 – 93 процента, один отбор, шесть подборов, два выигранных единоборства из трех, два перехвата, три потери мяча, один удар, пять передач в финальную треть поля и один созданный момент. Статистический портал SofaScore оценил выступление украинского полузащитника в 6,9 балла.

Кубок английской лиги. Полуфинал, матч-ответ

Бирмингем – Брентфорд 1:6

Голы: Грей, 28 – Вилсон, 6, Хики, 35, Коллинз, 40, 77, Дамсгор, 70, Игор Тьяго, 73