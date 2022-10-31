Хавбек «Динамо» пообещал сделать все, чтобы выйти из черной полосы
Дубль Буяльского принес ему звание лучшего игрока 10-го тура УПЛ
Хавбек сделал огромный вклад в победу «Динамо» над «Кривбассом»
31 октября 22:27
Виталий Буяльский / Фото - ФК Динамо Киев
Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский признан лучшим игроком 10-го тура чемпионата Украины. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Решение было вынесено по итогам голосования экспертного совета. Индивидуальный перформанс футболиста был оценен как самый яркий на уик-энде.
Напомним, в 10-м туре украинской Премьер-лиги «Динамо» на «Арене Львов» переиграло «Кривбасс» (3:1). Буяльский оформил дубль.
Ранее Буяльский назвал главную проблему киевлян в начале сезона.
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