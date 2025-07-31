Павел Василенко

В ответном матче второго раунда квалификации Лиги Конференций сербский Партизан принимал Александрии. Встреча завершилась разгромным поражением украинской команды со счетом 0:4.

Уже на 11-й минуте Александрия осталась в меньшинстве. Арбитр удалил защитника Жоселена Беиратче и сразу украинская команда пропустила гол – отличился Йован Милошевич. Через десять минут он же оформил дубль, а в конце первого тайма забил третий мяч в ворота Александрии.

На 58-й минуте красную карточку получил еще один защитник Александрии – Ндика Матам, а через две минуты судья удалил оборонца Партизана Аранджела Стойковича.

Точку в матче поставил полузащитник хозяев Милан Вукотич – 4:0.

Таким образом, Александрия завершила свой еврокубковый сезон.

Лига конференций, второй раунд квалификации

Ответный матч

Партизан – Александрия – 4:0

Голы: Милошевич, 13, 23, 45, Вукотич, 63.

Первый матч – 2:0