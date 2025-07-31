Александрия проиграла Партизану в матче с тремя удалениями и четырьмя голами в квалификации Лиги конференций
Украинская команда завершила еврокубковый сезон
41 минуту назад
В ответном матче второго раунда квалификации Лиги Конференций сербский Партизан принимал Александрии. Встреча завершилась разгромным поражением украинской команды со счетом 0:4.
Уже на 11-й минуте Александрия осталась в меньшинстве. Арбитр удалил защитника Жоселена Беиратче и сразу украинская команда пропустила гол – отличился Йован Милошевич. Через десять минут он же оформил дубль, а в конце первого тайма забил третий мяч в ворота Александрии.
На 58-й минуте красную карточку получил еще один защитник Александрии – Ндика Матам, а через две минуты судья удалил оборонца Партизана Аранджела Стойковича.
Точку в матче поставил полузащитник хозяев Милан Вукотич – 4:0.
Таким образом, Александрия завершила свой еврокубковый сезон.
Лига конференций, второй раунд квалификации
Ответный матч
Партизан – Александрия – 4:0
Голы: Милошевич, 13, 23, 45, Вукотич, 63.
Первый матч – 2:0
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