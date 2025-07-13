Вингер Виталий Дахновский объяснил причину, по которой перешел из Вереса в клуб первой лиги Буковина. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила всего 50 тысяч евро при рыночной стоимости в 400 тысяч. Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до лета 2027 года.

Эмоций действительно много, ведь я хотел как можно быстрее присоединиться к «Буковине». За последние три дня прошел медосмотр, были переезды - и вот я уже здесь. Очень счастлив стать частью черновицкого клуба. Уже очень хочется приступить к работе.

На самом деле, все произошло очень быстро - где-то за 3-4 дня. Медосмотр прошел за один день, а переговоры вообще длились недолго. Мы сразу согласовали все условия. Я искал новый вызов, новые амбиции - и увидел, что «Буковина» сейчас именно то место, где я хочу быть.

Прежде всего, заинтересовал сам проект. Я видел, что клуб развивается, реконструирует стадион, строит что-то серьезное в целом. И я понял, что в «Буковине» есть амбициозные цели. Это стало главной причиной, почему я согласился на переход.

Я забил первый гол на реконструированном «Авангарде», и теперь очень хочу попытаться сделать что-то подобное в Черновцах. Я уже видел местный стадион – он прекрасный! Кроме того, знаю много о команде от своих друзей, которые играли за «Буковину» - от Василия Гакмана и Богдана Когута. Они очень много рассказывали мне о черновицком клубе. Богдан всегда говорил, что в Черновцах – крутые болельщики, которые горячо поддерживают команду.

Надеюсь, почувствую это уже в первом домашнем матче. А если еще и забью гол – то это будет вообще замечательно! Честно говоря, про «Буковину» знаю еще с детства. В чемпионатах ДЮФЛ я почему-то всегда любил забивать именно «Буковине». Если не ошибаюсь, у меня в активе три или четыре гола в ворота черновицких. Однажды даже забил гол рукой – и этот гол засчитали, потому что арбитры этого не заметили 😁.

В товарищеском матче за «Верес» меня удивила «Буковина», понравилось, какую игру продемонстрировали черновчане. Команды Первой лиги обычно не играют против клубов УПЛ так высоко, как это делала «Буковина». Черновчане играли с высокой линией обороны - это было нестандартно и смело. После матча я пообщался с ребятами из «Буковины», расспросил, как у них дела в команде. Мне действительно было интересно. Я и до своего перехода следил за «Буковиной», даже когда не знал, что могу сюда перейти.

Конечно, это не единственная команда, за которой я следую. Мне нравятся амбициозные проекты – не те, которые просто существуют, а те, что развиваются и вносят значительный вклад в футбол.

В составе «Буковины» есть и знакомые. Это Андрей Бусько, Евгений Пидлепенец. Да и в целом многих ребят знаю, с которыми неоднократно пересекались на футбольных полях.

Честно говоря, было довольно тяжело прощаться с «Вересом». Не буду лгать – были и слезы. Потому что этот клуб много чего мне дал, открыл путь во взрослый футбол. Конечно, были как хорошие, так и плохие моменты, но плохое забывается, а хорошие воспоминания остаются. Но с сегодняшнего дня я полностью сфокусирован на «Буковине» и готов отдать все силы этой команде.

Что касается игрового номера, то мой любимый – 11-й, но он уже был занят. Так же, как и 99-й, под которым я начинал играть в «Вересе». В итоге спросил, свободен ли 8-й номер - мне сказали, что да, этот номер уже свободен, ведь Хамелюк, который играл под «восьмеркой», покинул команду. Это тоже символично, ведь свою карьеру я начинал именно под восьмым номером, так что выбор был очевидным. Если бы и этот номер был занят, то взял бы любой другой, это не проблема.

О Шищенке слышал много хорошего. Общался с ребятами, которые работали под руководством Сергея Юрьевича – никто из них не сказал ничего плохого. Он проповедует атакующий и комбинационный футбол. Его прошлая команда тому доказательство: они остались в УПЛ благодаря именно такой игре. Я играл против команды Шищенко, так что знаю стиль игры. Конечно, каждый тренер имеет свои требования, и я готов адаптироваться. Также в тренерском штабе есть Артем Кичак – мы когда-то вместе играли в «Вересе», приятно видеть знакомые лица.

Для меня задачи – только максимальные. Я даже пообещал своей жене, что сделаю все возможное, чтобы в этом сезоне мы повысились в классе. Но лично моя цель в «Буковине» - это выиграть Первую лигу. У меня есть такой опыт в составе «Вереса». Надеюсь, что вместе мы сможем этого достичь.