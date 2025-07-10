Павел Василенко

Украинский вингер Виталий Дахновский покинул Верес. Как сообщает ТаТоТаке, 26-летний футболист не будет выступать за клуб из Ровно в следующем сезоне.

Претендентом на подписание Дахновского является Буковина, в распоряжении которой он сейчас находится.

В прошлом сезоне вингер в составе Вереса провел 32 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал три ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Этим летом Буковину возглавил экс-наставник Оболони Сергей Шищенко. Черновицкая команда выступает в Первой лиге.