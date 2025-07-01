Бывший защитник Интер Майами, Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о своих планах после завершения спортивной карьеры.

После 30, наверное, каждый день ты об этом думаешь, прокручиваешь в голове, чем бы ты хотел заниматься. Сначала у меня было тренерство, я получил лицензию. Но со временем ты понимаешь, что тренерством будешь заниматься еще больше, чем когда был футболистом.

Футболист, по сути, пришел на тренировку, поработал, помылся и пошел домой. Тренеру нужно составить цикл, подготовить тактику на нового соперника, эти выезды – тоже самое.

Поэтому сейчас я вижу себя больше, наверное, в будущем каким-то футбольным агентом, который работает в основном с молодыми футболистами и делится своим опытом.

Мы сейчас разговаривали с Сергеем Сидорчуком. Я говорил ему, что если бы я был в свои 19 лет таким, как сейчас, я бы очень много вещей изменил в своей жизни – в подходе к тренировкам, подходе к финансам. Поэтому я вижу себя тем, кто может быть проводником этих хороших отношений футбольного агента с футболистом.

Конечно, если я найду единомышленников, если пообщавшись с человеком, я пойму, что он мне будет приятен и у него будет такой же стиль мыслей по поводу концепции нашего агентства, – то, конечно, лучше это делать с кем-то, одному это будет намного сложнее.

То есть я не хочу сейчас приходить в какие-то большие компании и говорить: «Вот я такой футболист, у меня такой авторитет, я готов на вас работать», если это не совпадает с моим мнением. Посмотрим. Пока это на карандаше, как мы говорим. Еще хочу поиграть.