Энрике: «Хаби Алонсо просто нужна предсезонка»
ПСЖ разгромил мадридский Реал в полуфинале КЧС-2025
31 минуту назад
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал состояние мадридского Реала после очного противостояния в полуфинале Клубного чемпионата мира-2025, в котором его команда одержала убедительную победу со счетом 4:0.
— Хаби просто нужен предсезонный период. Ему не нужно ничего доказывать. Проект Алонсо только начинает развиваться. Какой можно сделать вывод? Я работал над нашим проектом два года, ПСЖ и Реал Алонсо просто нельзя сравнивать, — заявил Луис Энрике на пресс-конференции, слова которого приводит The Touchline | Football Coverage.
Напомним, Хаби Алонсо возглавил Реал в конце мая 2025 года. Под его руководством мадридский клуб провел шесть официальных матчей — все в рамках Клубного чемпионата мира: четыре победы, одна ничья и одно поражение.