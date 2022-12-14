Еще один экс-тренер «Шахтера» претендует должность наставника Португалии

Каштру работает в Бразилии

Фото: Botafogo

Бывший тренер «Шахтера» Луиш Каштру может стать тренером сборной Португалии.

Он вошел в шорт-список кандидатов на смену Фернанду Сантуша, сообщает Sky Sports. Нынешний наставник покинет команду.

Каштру на данный момент находится в Бразилии и работает с «Ботафого».

Отметим, что в списке уже есть Паулу Фонсека, который также тренировал «Шахтер». Кроме них тут также Руи Жорже, который тренирует молодежную сборную Португалии.

Главным кандидатом на должность является Жозе Моуриньо. Он тренирует «Рому», но ему предложено совмещать посты.