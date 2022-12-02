Уругвай уверенно переиграл Гану, но вылетел с ЧМ-2022, имея одинаковую разницу мячей с Кореей
Это какой-то Сон. Обзор матча Южная Корея – Португалия
Команда вскочила в последний вагон плей-офф
02 декабря 20:33
Сон Хын Мин / Фото - AFP
В заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2022 сборная Южной Кореи одолела Португалию (2:1). Решающий мяч в компенсированное время забил Хван Хи Чхан после сольного прохода Сон Хын Мина.
Вашему вниманию обзор матча.
В параллельной встрече Уругвай переиграл Гану (2:0) и сравнялся с Кореей по очками и разнице мячей. Но из-за большего количества голов дальше прошла команда из Азии.
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