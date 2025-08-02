ПСЖ завершил трансфер Забарного, все детали перехода украинца
Футболист продолжит карьеру во Франции
около 2 часов назад
ПСЖ ускорил переговоры с Борнмутом, и, как сообщается, в последние часы было достигнуто соглашение о прибытии Ильи Забарного в Париж.
Инсайдер Николо Скира сообщает, украинский защитник покинет Борнмут за 68 миллионов евро и подпишет контракт с ПСЖ в ближайшие дни, который оставит его в клубе до 2030 года.
Забарный, который давно согласовал свой будущий контракт с ПСЖ, будет в распоряжении своего нового тренера на Суперкубок Европы, запланированный на среду, 13 августа.
Забарный в прошлом сезоне провел 39 матчей за Борнмут во всех турнирах, оформив одну результативную передачу.
Контракт украинского защитника с английским клубом действует до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 млн евро.
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