Павел Василенко

ПСЖ ускорил переговоры с Борнмутом, и, как сообщается, в последние часы было достигнуто соглашение о прибытии Ильи Забарного в Париж.

Инсайдер Николо Скира сообщает, украинский защитник покинет Борнмут за 68 миллионов евро и подпишет контракт с ПСЖ в ближайшие дни, который оставит его в клубе до 2030 года.

Забарный, который давно согласовал свой будущий контракт с ПСЖ, будет в распоряжении своего нового тренера на Суперкубок Европы, запланированный на среду, 13 августа.

Забарный в прошлом сезоне провел 39 матчей за Борнмут во всех турнирах, оформив одну результативную передачу.

Контракт украинского защитника с английским клубом действует до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 млн евро.