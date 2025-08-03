Главный тренер Тоттенхэма Томас Франк сообщил, что полузащитник Джеймс Мэддисон получил серьезную травму в предсезонном товарищеском матче против Ньюкасла (1:1). Слова специалиста передает football.london.

Так, как в жизни, так и в футболе, бывают моменты жестокие, но и чрезвычайно красивые. В случае с Мэддисоном это было жестоко – похоже на серьезную травму. Мы еще точно не знаем, что именно произошло, но выглядело плохо.

А вот с другой стороны – невероятно трогательные и красивые сцены с Соном и его партнерами по команде. Большое уважение и со стороны Ньюкасла — это заслуживает наивысшей похвалы. Сначала мы прошлись по полю, потом игроки окружили его, было видно, насколько он тронут. В раздевалке я сказал несколько слов, совсем коротко, потому что это момент для Сона. Он тоже что-то сказал — конечно, эмоционально. Это были очень трогательные сцены.

Думаю, это был его последний матч Сона. Да, все очень близко к моменту, так что ответ — да. Коротко. По поводу Мэддисона, мы почти уверены, что это то же самое колено, в котором у него была предыдущая травма.