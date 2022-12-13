Фанат сборной Аргентины сделал тату со скандальным празднованием Месси в матче с Нидерландами

Лео делал это прямо перед Ван Галом

Фото: Getty Images

Фанат сборной Аргентины сделал себе татуировку, где запечатлен момент празднования форварда национальной команды Лионеля Месси перед бывшим главным тренером сборной Нидерландов Луи ван Галом в четвертьфинале ЧМ-2022. Аргентина победила соперника в серии пенальти (2:2, пен 4:3).

После матча между Месси и Ван Галом возникла словесная перепалка, а затем опытный наставник заявил, что покидает сборную Нидерландов.

Сегодня Месси сыграет за Аргентину против Хорватии в полуфинале ЧМ-2022.

Онлайн трансляция матча Аргентина – Хорватия.

Прогноз на матч Аргентина – Хорватия.