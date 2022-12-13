Месси и Неймар вошли в символическую сборную четвертьфинала ЧМ-2022
Фанат сборной Аргентины сделал тату со скандальным празднованием Месси в матче с Нидерландами
Лео делал это прямо перед Ван Галом
13 декабря 13:30
Фото: Getty Images
Фанат сборной Аргентины сделал себе татуировку, где запечатлен момент празднования форварда национальной команды Лионеля Месси перед бывшим главным тренером сборной Нидерландов Луи ван Галом в четвертьфинале ЧМ-2022. Аргентина победила соперника в серии пенальти (2:2, пен 4:3).
После матча между Месси и Ван Галом возникла словесная перепалка, а затем опытный наставник заявил, что покидает сборную Нидерландов.
Сегодня Месси сыграет за Аргентину против Хорватии в полуфинале ЧМ-2022.
Онлайн трансляция матча Аргентина – Хорватия.