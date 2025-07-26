15-летний полузащитник Руха Олег Дзюринец поделился эмоциями от своего дебюта за первую команду во втором контрольном матче субботы, 26 июля, против Вереса (1:2). Слова юного футболиста, воспитанника академии передает прессслужба клуба.

Очень хорошие ощущения после дебюта. Тренеры дали наставления перед выходом на поле, чтобы я не переживал, все меня поддержали.

Конечно, непросто играть против более взрослых соперников, ведь приходится противостоять физически более сильным футболистам. Также взрослые игроки быстрее двигают мяч, игра более интеллектуальная, все техничнее работают с мячом.

Очень хочется проявить себя на таком высоком уровне. Но впереди еще много работы и нужно доказать в тренировочном процессе, что я заслуживаю шанс в первой команде.