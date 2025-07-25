Павел Вasilenko

ЛНЗ официально объявил о подписании центрального защитника Олега Горина. Об этом сообщила пресс-служба черкасского клуба. О деталях трудового договора информации нет.

Горин присоединился к Руху в январе 2025 года и провел девять матчей, забив один мяч. Этим летом он покинул львовскую команду свободным агентом.

Несколько дней назад из Руха в ЛНЗ перешел голкипер Дмитрий Ледвий.

В первом туре УПЛ ЛНЗ сыграет с луганской Зарей. Матч пройдет 2 августа и начнется в 18:00.