Павел Василенко

32 участника нового формата Клубного чемпионата мира, который стартует сегодня ночью в Соединенных Штатах и завершится 13 июля, будут представлены в стиле НБА. Игроки будут выходить на площадку по одному, а диктор будет объявлять имя каждого стартового игрока, заканчивая капитаном.

ФИФА позаботилась обо всех деталях, чтобы турнир, по крайней мере с точки зрения зрителей, прошел успешно, даже если трибуны не будут заполнены или уровень некоторых матчей не оправдает ожиданий болельщиков и журналистов.

Чтобы привлечь внимание и привлечь зрителей на стадионах и на телеэкранах, по крайней мере на начальном этапе, футбольная штаб-квартира вводит этот элемент. Представление команды будет следовать модели, которая давно используется в НБА, американском футболе и других видах спорта на этом континенте, поскольку США принимает новый турнир.

«Будут большие команды со всего мира, что вызовет восхищение у многих людей. Мы говорим о больших командах с многими важными игроками, которых люди хотят видеть. Для нас это первый раз, новый и необычный турнир, так что это отличная возможность насладиться лучшим футболом прямо здесь», – прокомментировал нападающий Интер Майами Лионель Месси.

Ожидается, что это нововведение увеличит популярность футбола среди традиционных североамериканских видов спорта. Такой стиль выхода на поле будет использоваться во всех матчах первого группового этапа.