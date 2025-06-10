Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выступил с резкой критикой в адрес ФИФА из-за формата клубного чемпионата мира.

Это полный абсурд. Речь идет не только о физической нагрузке на футболистов, но и о том, что модель клубного чемпионата мира негативно влияет на всю экосистему лиг, особенно в Европе.

Уже сейчас есть споры о том, когда Реал и Атлетико начнут чемпионат. Это нарушает наше привычное календарное планирование и вредит нам в среднесрочной перспективе. Это решение буду принимать не я один – оно будет принято, когда у нас будет полная информация. Но так не должно быть – мы не должны постоянно подстраиваться под другие турниры, которые нам не по душе.

С нами вообще не консультировались по срокам – никакого согласования не было. Они просто нанесут ущерб испанскому чемпионату, если Реал или Атлетико не смогут сыграть в первом туре, – заявил Тебас в интервью COPE.

Напомним, Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.

